В 2021 году стороны решили приостановить разбирательство по стали и алюминию, однако, в 2024 году сроки договорённостей подойдут к концу

Европейский союз планирует вернуть дело во Всемирную Торговую Организацию против Соединённых Штатов Америки в связи со спором о стали и алюминии во времена президентства Дональда Трампа. Из-за этого спора страны-партнёры применили тарифы друг против друга на различные продукты на общую сумму более $10 миллиардов.

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Однако стоит отметить, что Европейский Союз отложит введение в ответных мерах тарифов на американские товары на время, избегая конфронтации с Вашингтоном. Руководствуясь этим решением, ЕС даст США ключевую роль в дальнейших переговорах, по словам информаторов, знакомых с обсуждением.

Восстановив дело во Всемирной Торговой Организации, Европейский Союз оставит открытой возможность введения тарифов в будущем, но в то же время продлит урегулирование, чтобы избежать возвращения пошлин на миллиарды долларов в следующем месяце. Решение будет окончательно принято Брюсселем в ближайшее время, сообщили источники, не разглашая своих имён.

Торговый спор начался, когда экс-президент Дональд Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий, указывая на соображения национальной безопасности. Это заставило Европейский Союз принять ответные ограничительные меры. Временное перемирие между ЕС и администрацией Джо Байдена было достигнуто в 2021 году.

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ЕС и США предоставили себе два года на достижение соглашения о Глобальном соглашении по экологически чистой стали и алюминию, которое позволило бы положить конец конфликту и тарифам навсегда. Однако неудача в достижении соглашения может привести к восстановлению некоторых из данных пошлин в следующем году.



