Некая компания подкупала сотрудников, чтобы те в свою очередь одобряла фейковые возвраты

Интернет-гигант Amazon.com Inc. подал в суд на международную преступную группировку, которая, совершая мошеннические операции с возвратом средств, украла у компании товары на миллионы долларов. Схема, в которую вовлечена организация под названием REKK, была раскрыта после расследования Amazon, и в результате было выявлено, что она использовала социальные сети, включая Reddit и Discord, для продвижения своих услуг по возврату средств. Общение с нарушителями осуществлялось через популярное приложение для обмена сообщениями Telegram.

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В рамках схемы REKK совершала взломы внутренних систем Amazon и подкупала сотрудников компании для одобрения возвратов, при этом фактически не возвращая сами товары. Клиенты, желающие приобрести дорогие товары - такие как ноутбуки MacBook Pro и автомобильные шины, платили REKK комиссию, основанную на стоимости покупок, затем получали возмещение за эти товары, которые они фактически никогда не возвращали.

Amazon сообщил, что в зависимости от суммы сделки исключалось до десятка мошеннических транзакций ежемесячно и это продолжалось на протяжении почти года. В рамках схемы были украдены и разнообразные товары, включая игровые консоли, смартфоны, ноутбуки и даже монеты, выполненные из 24-каратного золота. Компания обнаружила участие по меньшей мере семи бывших сотрудников Amazon, которые принимали взятки за одобрение мошеннических возвратов товаров.

Сайт Amazon является одним из самых популярных площадок для покупок во всем мире, и в этом году покупатели потратят на нем огромные $678 миллиардов. Именно поэтому Amazon приходится сталкиваться с ростом мошенничества и всех его разновидностей, что порой приводит к серьезным уголовным делам и вовлечению в схемы мошенников сотрудников инсайдеров. В свете выявленных преступных действий, Amazon сообщил о затратах на борьбу с мошенничеством в размере $1.2 миллиарда.

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"Когда мы обнаруживаем мошенничество, как в данном случае, Amazon принимает все необходимые меры для прекращения преступной деятельности, включая предупреждения, закрытие аккаунтов и запрет лицам, занимающимся мошенничеством с возвратами, создавать новые аккаунты", - написал в LinkedIn Дхармеш Мехта, вице-президент Amazon, отвечающий за услуги продавцов.