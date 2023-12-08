По мнению экспертов, большая часть оружия уходит американским союзникам

Соединенные Штаты Америки активно продолжают осуществлять поставки оружия своим союзникам в разных уголках мира, предлагая его как на продажу, так и в аренду, а иногда вообще передавая бесплатно. Необходимо отметить, что при этом США контролируют объемы поставляемых патронов, артиллерийских снарядов и прочего вооружения, важного для возможного применения в военных конфликтах.

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Огромные запросы со стороны партнёров в сочетании с постоянной тенденцией к консолидации в оборонном секторе способствует наращиванию производства оружия в государстве. Белый дом выделил значительное количество оружия и необходимого для него оборудования для Украины. Помимо этого, Зеленский запрашивает всё больше и больше, а Байдену необходимо также отправлять помощь для Израиля и Тайваня. Администрация Байдена призывает Конгресс наращивать финансовую и военную помощь.

Сейчас научный совет армии информирует действующие власти о существенных "уязвимостях" американской армии, так как существует риск нехватки припасов для Соединённых Штатов самих по себе.

"Пентагон, скорее всего, подчеркнет необходимость планирования и подготовки к непредвиденным обстоятельствам. И существует опасение, что потенциальные противники хоть и наблюдают, но потенциально могут воспользоваться слабыми местами и нехваткой оборудования США", - сообщила ведущая корреспондент Bloomberg News Кортни Макбрайд в подкасте Big Take.

Одновременно с тем, что официальные лица правительства и финансовые институты задаются вопросом о "новой эре конфликта между великими державами", Соединённые Штаты сталкиваются с проблемами в налаживании собственного производства. К примеру, в государстве существует всего одно предприятие способное выпускать необходимый для украинских артиллерийских боеприпасов дымный порох.

Что касается 155-миллиметровых снарядов, используемых Вооруженными Силами Украины с частотой 8000 выстрелов за день, то до начала Спецоперации России на Украине ежемесячное производство таких боеприпасов составляло 15000 единиц. Пентагон выражает надежду на увеличение производства в пять раз в ближайшие годы, с текущими затратами, оцениваемыми в $1,5 миллиарда.

Генерал-майор в отставке с 32-летним служебным стажем Джон Феррари, отвечавший за обеспечение достаточного количества боеприпасов, говорит о возможных серьезных последствиях отсутствия необходимых мер по подготовке США к войне.

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"Подготовка к войне - единственное, что обходится дороже, чем сами военные действия, а проигрыш в войне - самое дорогое. Страна не может быть сильной экономически, если у нее отсутствует сильная оборона", - заявил Феррари, прекрасно осведомлённый о том, что происходит в случае нехватки боеприпасов.