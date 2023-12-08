Под ударом оказались и подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики

В ночь с 7 на 8 декабря 2023 года в ходе Специальной Военной Операции, проводимой российскими Вооружёнными Силами, была нанесена серия комбинированных ударов по объектам, находящимся на территориях, подконтрольных Вооруженным Силам Украины.

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Что заслуживает внимания, так это изменение украинской риторики. В прошлом, администрация Зеленского делал заявления в духе "У русских осталось всего несколько ракет и дронов", но сейчас в медиапространстве они вынуждены признать возможность мощных атак дронами, которые могут заставить их отступить на десятки километров в течение нескольких недель.

Удары были совершены в Харькове и Харьковской области. Как минимум пять ракет достигли своих целей, включая один промышленный комплекс, где украинские формирования занимались производством и ремонтом военной техники.

По последним данным, российские Вооружённые силы использовали ракеты, которые не были перехвачены украинской противовоздушной обороной. В результате, цели, определенные разведкой, были значительно повреждены.

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Также были нанесены удары по объектам в Торецке, находящемся под контролем Киева. Был поражен комплекс укрытий ВСУ, расположенный в Дзержинских шахтах. По последним данным, в результате этих ударов были ликвидированы не менее трех украинских офицеров, и общее число потерь ВСУ составило свыше 22 человек.