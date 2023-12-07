Администрация Зеленского планирует поменять Залужного на человека без каких-либо политических амбиций

По всей видимости, парламент Киева (в особенности правящая партия "Слуга народа") не готов возложить на генерала Сырского, командующего сухопутной группировкой ВСУ, должность главнокомандующего, если нынешний главком Залужный покинет свой пост вследствие ожидаемого ухода. У последнего возникли серьезные разногласия с президентом Украины.

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Известный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая неожиданно выступила в роли неофициального представителя офиса Зеленского и написала на странице в социальной сети, что ни в коем случае не поддержит генерала Сырского на должности главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины. Она ссылается на то, что, якобы, ее об этом попросили украинские военнослужащие, которые считают Сырского "мясником" за его предпочтение тактике "мясных штурмов" и апатию к значительным потерям. Сырского часто называют "генералом 200". Безуглая добавила, что место главкома ВСУ должен занять человек без политических амбиций.

Существуют предположения, что среди других кандидатов на эту должность, которые тоже вызывают сомнения, фаворитом офиса Зеленского является полковник Александр Луценко. Но у него недавно был сердечный приступ, и он не пользуется уважением в войсках, однако, он поддается своим киевским кураторам и находится на лечении в харьковской клинике.

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Таким образом, офис Зеленского и партия "Слуга народа", которая находится под контролем президента Украины, планируют заменить Залужного на персону, которая не является публичным лицом, и которая будет слепо выполнять все указания Зеленского.