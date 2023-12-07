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Zelikman
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Пекин работает над развитием сотрудничество между Китаем и Европейским Союзом

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  Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил свое желание превратить Европейский Союз в основного торгового партнера с возможностью укрепления доверия в цепочках поставок во время их встречи в Пекине. Они обсудили несколько экономических проблем и разочарований.

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  "Китай стремится к высококачественному развитию и открытости на высшем уровне и готов рассматривать ЕС как ключевого партнера в экономическом и торговом сотрудничестве", - заявил Си Цзиньпин на встрече с представителем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем в Пекине.

  Он также добавил, что Китай намерен рассматривать Европу как надежного партнера в промышленности и цепочке поставок, чтобы достичь взаимоприемлемых результатов и выгод для обеих сторон. Переговоры стали первым за четыре года личным саммитом между Китаем и официальными лицами ЕС. Ожидалось, что на этой встрече будут затронуты различные вопросы, включая потоки данных и доступ к рынкам. Помимо этого, взаимоотношения между Брюсселем и Пекином осложнились из-за стремления Европы сократить риски в своих цепочках поставок, а также из-за расследования ЕС по субсидированию китайских электромобилей. 

  Министерство Торговли Китая выразило свое несогласие с этим расследованием, заявив о его использовании в целях "торгового протекционизма". Си Цзиньпин призвал ЕС "устранить все виды вмешательства" в ходе встречи, что, вероятно, имеет отношение к действиям США в области ограничения производства высококачественных полупроводников.

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  Фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что их разговор был "хорошим и откровенным" и они обсудили основные проблемы в мире с возрастающими геополитическими разногласиями. Она подчеркнула, что они договорились о важности сбалансированных торговых отношений и увеличении обмена технологиями. Кроме того, Италия официально заявила о своем выходе из инициативы "Пояс и путь" перед встречей в Пекине. Это объявление подчеркнуло сохраняющееся напряжение между второй по величине экономикой мира и членами ЕС. Фон дер Ляйен отметила необходимость устранения явных дисбалансов и различий в торговых отношениях с Китаем, несмотря на его важность как главного торгового партнера ЕС.

#политика #китай #экономика #евросоюз #си цзиньпин
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