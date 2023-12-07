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Zelikman
Вендор Galax представила специальную однослотовую видеокарту RTX 4060 ti на 16 ГБ
Новинка должна будет идеально подойти для фанатов компактных компьютеров и серверных стоек

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  В последнее время, компании выпускают монструозные видеокарты, занимающие целых четыре слота внутри корпуса ПК и требующие специальных кронштейнов для предотвращения провисания и повреждений. Создание компьютера малого форм-фактора становится все сложнее для тех, кто стремится освободить рабочее пространство на столе или просто предпочитает минимализм.

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  Однако, надежда появляется благодаря небольшим компаниям, вроде Galax. Вскоре на рынке появится однослотовая версия популярной карты среднего класса Nvidia RTX 4060 Ti. Galax утверждает, что их новинка - RTX 4060 Ti Unparalleled Max - идеальное решение для тех, кому нравятся оригинальные дизайны. Это также первая видеокарта серии RTX 40 с тонким профилем.

  RTX 4060 Ti Unparalleled Max имеет всего 20 мм в толщину и оснащена системой охлаждения, состоящей из испарительной камеры и медного радиатора. Стоит отметить, что Galax решила использовать 16-гигабайтную версию карты, не создавая однослотовую версию обычной RTX 4060 Ti или вариант без Ti, которые оснащены всего лишь 8 гигабайтами памяти GDDR6.


  Galax утверждает, что карта поддерживает разгон, но изначально она будет поставляться со стандартными тактовыми частотами и мощностью 165 Вт. Учитывая ее низкопрофильную конструкцию и VRM 6+2, маловероятно, что увеличение тактовой частоты значительно повлияет на игровую производительность.

  Даже несмотря на эти ограничения, потенциальная проблема с RTX 4060 Ti Max 16GB Unparalleled Max заключается в том, что большинство моделей Galax доступны только на китайском рынке, хотя некоторые карточки поставляются и в Европу и США. Пока нет информации о ценах на новинку. Тем временем, цены на обычные модели RTX 4060 Ti составляют около $450, и надеяться можно лишь на то, что они постепенно снизятся до разумной отметки в $350.

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  Интересно, что Asus также готовит однослотовую карту RTX 4070 Turbo 12 ГБ в стиле вентилятора, которая подойдет для компьютеров малого форм-фактора и серверных стоек, обеспечивая больше возможностей для пользователей.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #компьютеры #galax #железо #видеопамять
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