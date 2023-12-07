По имеющимся данным, новинка должна быть представлена в январе 2024 года

По мнению экспертов, если смотреть на общую картину рынка компьютерного железа, можно сказать, что мы заходим в период стагнации на рынке графических процессоров. Кажется, AMD не очень заинтересована в разработке высокопроизводительных графических процессоров архитектуры RDNA 4 следующего поколения, в то время как аппаратное обеспечение первого поколения от Intel, Arc, больше похоже на игрушку для энтузиастов, которые хотят испытать возможности масштабирования XeSS с помощью искусственного интеллекта XMX.

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В то же время Nvidia продолжает доминировать на рынке настольных графических процессоров и активно разрабатывает больше искусственных ускорителей, так как они являются наиболее прибыльными. По слухам, ожидается, что со следующим годом на рынок выйдет линейка RTX 40 Super, но вероятно, новые карты заменят существующие модели среднего и высокого класса, цены на них останутся примерно такими же. Что касается более доступного сегмента, уже стало известно, что Nvidia планирует продавать графические процессоры RTX 3060 в рознице по крайней мере до середины 2024 года, так как они производятся на Samsung 8-нм узле, который менее популярен, и компания, вероятно, имеет излишки матриц GA106. Кроме того, в отчете отмечается, что Nvidia планирует сделать RTX 4060 более привлекательной для геймеров, отказавшись от модели RTX 3050 с 8 ГБ памяти.

Отчет подтверждает и предыдущие слухи о новой модели RTX 3050 начального уровня, которая, возможно, будет более доступной, но будет оснащена только шестью гигабайтами памяти GDDR6. Nvidia, похоже, беспокоится о том, что RTX 3050 может повлиять на продажи RTX 4060, поэтому постепенно отказывается от модели RTX 3050 с 8 ГБ памяти, как только существующие запасы будут исчерпаны.

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В настоящее время довольно сложно рекомендовать видеокарту с 6 гигабайтами видеопамяти, когда в той же ценовой категории RX 6600 предлагает 8 гигабайт видеопамяти и имеет лучшую производительность. Даже если новая модель RTX 3050 с 6 ГБ памяти будет стоить немного дешевле, она все равно не будет иметь преимуществ перед конкуренцией от AMD. Согласно отчету, Nvidia планирует представить новую модель RTX 3050 с 6 ГБ памяти в январе.