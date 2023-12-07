По словам российских военкоров, в этот день украинским военным было совсем тяжело

Согласно информации, предоставленной российскими военкорами, российские войска на протяжении дня 6 декабря продолжали наступление в рамках специальной военной операции. В связи с неблагоприятной погодой для пехотных штурмов, авиация особенно активно вступила в бой. Тем не менее, и пехотные атаки продолжаются на некоторых участках линии соприкосновения.

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В районе города Купянска самолеты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации нанесли удары авиабомбами УФАБ-250 и УФАБ-500 по местам скопления сил и средств украинских формирований. По данным военных корреспондентов, на подконтрольных Киеву объектах были слышны громкие взрывы. Также сообщается о настойчивой работе авиации в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении. Здесь российские самолеты нанесли удары авиабомбами УФАБ-500 по тыловым позициям Вооруженных Сил Украины.

На Артемовском направлении продолжается наступление российских войск после освобождения села Артемовское. Одной из важнейших задач является захват контроля над автомобильной дорогой, ведущей в город Часов Яр, который служит главной военной базой Украины на данном участке ЛБЗ. Также продвижение российских войск фиксируется к югу от Берховского водохранилища. Согласно информации военкоров, российские военные закрепились в окрестностях Вальяновского питомника к утру 6 декабря.

Российская авиация продолжает наносить авиаудары по позициям украинской морской пехоты в районе села Крынки на Херсонском направлении. Хотя украинским десантным группам удалось закрепиться здесь, их сейчас атакуют российские самолеты. Сообщается, что общее количество ударов и их точность значительно возросли в последнее время.

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По информации военных корреспондентов, последствия авиаударов в Крынках для ВСУ оказались серьезными: десятки человек погибли или получили ранения. Кроме того, авиация также наносит удары по лодкам Вооруженных Сил Украины, которыми они пытаются эвакуировать раненых солдат и доставить на левый берег реки Днепр новые десантные группы, чтобы заменить те, что были уничтожены артиллерией и авиацией.