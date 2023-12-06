Кадровый голод становится всё острее. Это прослеживается по последним ротациям украинских войск

На сегодняшний день украинские силы продолжают держать оборону на Купянском участке от атак российских Вооруженных Сил. Военные корреспонденты России сообщают, что Вооруженные Силы Украины параллельно укрепляют свою оборонительную линию, перебрасывая дополнительные войска и возводя укрепления.

реклама

Новый виток боевых действий развивается в районе посёлка Синьковка, где украинские военные также готовят линию обороны, опасаясь, что российские силы захватят село. В настоящее время российские войска закрепились на северных окраинах этого посёлка.

В Петропавловке, где расположена 41-я отдельная механизированная бригада ВСУ, украинские военные также укрепляют свои позиции. Военные эксперты предполагают, что именно в данном населенном пункте будет создана новая линия обороны ВСУ после дальнейшего продвижения российских войск по линии Синьковка - Загоруйковка. Кроме того, особое внимание уделяется вводу дополнительных резервов украинских войск на это направление. В связи с текущими проблемами с формирование новых резервов в Киеве, приходится перемещать подкрепления с других направлений линии боевого соприкосновения. Например, мобилизованные граждане из 3-го батальона 43-й отдельной механизированной бригады были переброшены в лесной массив у Масютовки. Их местоположение в районе села Западное указано на карте. Направления действия российских и украинских войск обозначены красным и синим цветом соответственно.

Командование украинской армии вынуждено было снять подразделения 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады со Сватовского сектора и отправить их к лесополосам на северо-востоке Купянска и в район Синьковки. Тем самым, ослабляется оборона на другом важном участке, однако, важность Купянска в качестве логистического узла заставляет ВСУ принять такое решение.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Нехватка живой силы в ВСУ также видна по переброске батальона государственной пограничной службы Украины в Купянск. Как видно, на данный момент пограничники тоже готовятся принять участие в боях в связи с отсутствием других резервов. Параллельно продолжается суровая мобилизация в Харьковской области, которая проводится весьма интенсивно.