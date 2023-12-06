Отряд выполнил боевые задачи, находясь в тыловой зоне ВСУ и вернулся к российским позициям без потерь

Подразделение опытных российских разведчиков, выполняющая боевые задачи под эгидой группировки войск "Запад" на Купянском участке, успешно осуществила масштабную разведывательную операцию в тылу ВСУ, результатом которой стало уничтожение стратегически важного склада оружия и боеприпасов украинской армии.

реклама

Согласно официальному сообщению Министерства Обороны, подразделение глубинной разведки успешно проникла в защищенные позиции украинских войск, где собрала всю необходимую информацию о Вооруженных Сил Украины в этом районе и преступила к работе в тылах. Благодаря удачным погодным условиям, а также разрозненности подразделений ВСУ и их беспорядочным боевым порядкам, группа оперативно пересекла линию боевого соприкосновения, полностью замаскировав своё присутствие.

Старший разведчик, известный под позывным "Фролл", объяснил, что такой успех основан на умении тщательно планировать и тайно действовать в глубине тыла противоборствующей стороны. Благодаря прикрытиям и маскировке, бойцам удается уверенно проникать в тыловые районы, где они либо остаются незамеченными, смешавшись с местным населением, либо совершают молниеносное наступление, полностью устраняя украинских военных.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Завершив свою боевую вылазку, разведывательная группа без потерь вышла из зоны риска и вернулась на позиции российских сил. Ранее российские источники информации сообщали о успешной операции российской ДРГ в Черниговской области, где украинские военнослужащие и пограничники были ликвидированы, пленённый взят, а команда российских спецназовцев без препятствий достигла российской территории.