Киев заявляет об уничтожении противовоздушной обороной 41 беспилотника из 48 запущенных российской армией

В среду Украина столкнулась с наибольшей атакой российских беспилотных аппаратов за последние десять дней. На фоне этого, переговоры о помощи военного характера Киеву со стороны Соединённых Штатов застопорились из-за истощения американских средств.

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Украинская противовоздушная оборона в очередной раз заявляет о сбитии почти всех дронов-камикадзе. 41 из 48 вооруженных беспилотных аппаратов Shahed, запущенных ночью Россией, якобы были уничтожены на подлёте к своим целям, сообщило командование ВВС страны в официальном телеграм-канале в среду утром. Ранее в Министерстве Обороны заявляли и вовсе о 71 уничтоженном БПЛА, против 75 запущенных 25 ноября текущего года.

Украина все больше прибегает к малочисленным военным отрядам, которые перемещаются на грузовиках с целью обнаружения и уничтожения российских беспилотников, так как у страны не хватает современной системы ПВО для обеспечения защиты всей своей территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить свою речь перед Конгрессом Соединённых Штатов Америки во вторник из-за мнения разделившихся законодателей относительно очередного пакета военной помощи Киеву, на общую сумму порядка $61 долларов. Белый дом заявил, что до конца 2023 года Штаты могут окончательно исчерпать свои ресурсы для поддержки Киева.