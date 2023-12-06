Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Украина борется с БПЛА за счёт небольших отрядов передвигающихся на грузовиках по регионам
Киев заявляет об уничтожении противовоздушной обороной 41 беспилотника из 48 запущенных российской армией

реклама

  В среду Украина столкнулась с наибольшей атакой российских беспилотных аппаратов за последние десять дней. На фоне этого, переговоры о помощи военного характера Киеву со стороны Соединённых Штатов застопорились из-за истощения американских средств.

реклама

  Украинская противовоздушная оборона в очередной раз заявляет о сбитии почти всех дронов-камикадзе. 41 из 48 вооруженных беспилотных аппаратов Shahed, запущенных ночью Россией, якобы были уничтожены на подлёте к своим целям, сообщило командование ВВС страны в официальном телеграм-канале в среду утром. Ранее в Министерстве Обороны заявляли и вовсе о 71 уничтоженном БПЛА, против 75 запущенных 25 ноября текущего года.

  Украина все больше прибегает к малочисленным военным отрядам, которые перемещаются на грузовиках с целью обнаружения и уничтожения российских беспилотников, так как у страны не хватает современной системы ПВО для обеспечения защиты всей своей территории.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить свою речь перед Конгрессом Соединённых Штатов Америки во вторник из-за мнения разделившихся законодателей относительно очередного пакета военной помощи Киеву, на общую сумму порядка $61 долларов. Белый дом заявил, что до конца 2023 года Штаты могут окончательно исчерпать свои ресурсы для поддержки Киева.

#техника #армия #оружие #бпла #пво #киев #дроны-каимкадзе
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
Российские войска продвинулись на 400-500 метров в районе Артёмовска
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
3
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
4
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
3
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
32
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
17
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
56
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
10
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
14:59
Это правильное решение, дешевле для налогоплательщиков ФША, стадом одичалых вырусей уничтожать беспилотники, чем танками и другим тяжелым вооружением. Жизнь рагулины-отщепенца копейка, а ещё и на орга...
Украина борется с БПЛА за счёт небольших отрядов передвигающихся на грузовиках по регионам
Eppius
14:59
Еще надо калибров штук 100 в день и Кинжалов штук 10 в день а так же Искандеров штук 50 в день. Так победим.
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
Олег Ст
14:58
Чистый укро Бандастан!
Украина борется с БПЛА за счёт небольших отрядов передвигающихся на грузовиках по регионам
Eppius
14:58
И что нам это дает если Арестович кого то критикует или хвалит?
Алексей Арестович вновь раскритиковал политиков на Украине и на Западе
devchidable
14:57
модера поздравь
Первый трейлер GTA VI утёк раньше времени и набрал миллионы просмотров
Алиса Давыденко
14:56
Жаль конечно что фср не умеет в длсс так идеально как длсс даже на пресете баланс. (Без шумов и лесенок)
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
devchidable
14:52
Теория? Ричард Фейнман улыбнулся
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
Михаил Авраменко
14:47
Не, ну так-то Бидон и Ко неплохо разваливают аСаШАй. Можно даже и за него проголосовать, чисто поржать.
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
Aaa
14:42
пиши статьи, хотя бы небольшие
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
Чaтo-Б0t
14:38
Запасаемся попкорном в предвкушении замечательного заморского жабогадюкинга и болеем за обоих кандидатов.
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем