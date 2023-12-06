Компании хотят тем самым повысить стоимость своих товаров, так как за последнее время цены на оперативную память упали до минимумов

Цены на оперативную память и NAND достигли исторического минимума после пандемического взлета из-за избыточного предложения и замедления спроса, что заставило производителей искать способы корректировки ситуации. Верным решением стало сокращение производства, которое уже было осуществлено.

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По всей видимости, краткосрочное сокращение производства не планируется. Согласно отчету, Samsung и SK Hynix расширили свои мероприятия по сокращению, в то время как другие компании, такие как Micron, выразили интерес продолжить сокращения до 2024 года. Взглянув в будущее, отраслевые эксперты полагают, что ограничение предложения в сочетании с повышенным спросом, созданным искусственным интеллектом, еще более повысит цены.

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Хорошей новостью для потребителей, по крайней мере на данный момент, является то, что цены на память по-прежнему остаются достаточно доступными. В различных интернет-магазинах можно найти востребованные комплекты DDR5 объемом 32 ГБ с привлекательными радиаторами примерно за $100. DDR4 также стала еще более доступной: комплекты на 32 ГБ стоят около $75 и ниже, а комплекты на 64 ГБ, обойдутся примерно в $125. Конечно, скорость и тайминги играют важную роль в формировании цен на комплекты, поэтому это также следует учитывать при покупке. Следует отметить, что некоторые из низких цен, которые мы видим в данный момент, могут быть связаны с проводимыми праздничными распродажами.