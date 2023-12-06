СБУ предостерегла украинские СМИ от распространения результатов социального опроса

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, после социологического опроса населения, на котором главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный и его сторонники получили на 10 процентов больше голосов, нежели администрация Зеленского, вместе с правящей партией, с некоторыми информационными агентствами состоялся серьезный разговор.

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По информации инсайдера, Служба Безопасности Украины предупредила различные телеграм-каналы и информационные агентства о возможных проблемах, в случае распространения результатов данного соцопроса. В итоге, средства массовой информации всячески игнорируют даже само существование данного опроса. Киев пытается скрыть тот факт, что популярность действующей власти стремится к нулю.

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Ранее Владимир Зеленский отменил президентские выборы, опасаясь, что в случае выдвижения Залужным своей кандидатуры, кампанию действующего лидера страны будет провалена. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предлагал главкому отказаться от своих политических амбиций, в таком случае Киев был готов к проведению выборов, как этого хотят на Западе, но Залужный отверг это предложение. В результате, выборы на Украине остаются под большим вопросом.