По словам бывшего советника администрации Зеленского, после кончины Киссинджера, на Западе не осталось адекватных политиков, способных к переговорам

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович вновь раскритиковал действующую власть в стране и западных партнёров Киева, неспособных противостоять Российской Федерации, как оказалось, даже в санкционном плане.

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По мнению украинского аналитика, для прекращения российской Специальной Военной Операции, необходимо садиться за стол переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным и искать компромиссы, которые бы соответствовали и интересам России, а не диктовали свои условия, как этого хотел бы Зеленский. По словам блогера, о мечтах о выходе к границам 1991-го года стоит забыть. Учитывая, что Запад даже не в состоянии поставить обещанный миллион артиллерийских снарядов Киеву, коалиция помощников Украины провалилась.

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Также Арестович заявил, что единственный адекватный политик, который понимал, каким образом необходимо выстраивать диалог с крупными мировыми державами, скончался совсем недавно - Генри Киссинджер, а замены ему не оказалось. Опытный дипломат понимал, что для стабильного мира необходимо учитывать интересы России, Китая и других государств, а не игнорировать их. Самое печальное, считает экс-советник, что конфликт будет продолжаться так, как никто на Украине и на Западе не в состоянии вести диалог, а с такими темпами, Киев в скором времени окажется в максимально плачевном состоянии.