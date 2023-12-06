По словам чиновников, конфликт будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС, несмотря на жертвы среди мирного населения

Израильские руководители не поддаются давлению, которое призывает прекратить военную операцию на южном направлении сектора Газа, и заверяют, что будут продолжать действовать до полного уничтожения ХАМАСа, несмотря на увеличение числа жертв и предупреждения Организации Объединенных Наций о том, что у гражданских лиц нет безопасного убежища во время бомбардировок.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на брифинге с другими членами военного кабинета, заявил, что если остальной мир хочет окончить войну быстро, то он должен поддержать Израиль.

"ХАМАС пытается уничтожить нас, но мы разбираем их на части. Мы будем вести борьбу до конца, пока не одержим решительную победу", - сказал Нетаньяху, добавив, что израильские силы уже уничтожили половину командиров батальонов ХАМАС.

Эти заявления соответствуют предыдущим аргументам, высказанным Нетаньяху и его кабинетом в связи с обеспокоенностью администрации Байдена и других союзников о том, чтобы разрушение, произведенное на севере Газы перед окончанием семидневного перемирия на прошлой неделе, не повторялось на юге. Европейский союз тоже призывает к новому перемирию, как сообщается в заявлении главного дипломата Хосепа Борреля.

Несмотря на заявления Израиля о принятии дополнительных мер предосторожности для защиты гражданского населения, министерство здравоохранения, контролируемое Палестиной, сообщило во вторник о росте числа погибших с момента окончания перемирия до примерно 1000 человек, и общее число палестинцев, убитых в результате нападения Израиля, уже превысило 16 000 человек. Во вторник Израиль также объявил о смерти еще семи солдат в ходе последних боевых действий.

Израильская армия окружила город Хан-Юнис, второй по величине город на территории, в попытке уничтожить ХАМАС. Сообщается, что лидеры ХАМАСа Яхья Синвар и Мохаммед Дейф находятся в городе, по информации, полученной от неназванных чиновников.

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