Для полного разгрома украинской группировки на данном участке остаётся взять под контроль населённый пункт Ивановское

Из Артемовского участка специальной военной операции поступают сообщения о том, что российские войска достигли локального, но все же значимого успеха на юго-западе от города.

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Российские подразделения успешно отрезали выступ украинских сил в районе Артемовских дач и продвинулись за пределы города вдоль дороги, ведущей к Ивановскому. За последние сутки подразделения Вооруженных Сил РФ проделали путь примерно от 400 до 500 метров.

Ивановское является стратегически важной точкой с точки зрения сохранения контроля над юго-западным направлением Артемовска. После нескольких успешных операций российских войск, таких как освобождение Хромово и прорыв к дорогам в Григоровку и Часов Яр, все пути снабжения украинской армии на западе от Артемовска были перерезаны. В связи с этим формирования Вооруженных Сил Украины стараются удерживать Ивановское, чтобы предотвратить полный разгром по линии соприкосновения в этом направлении. Само Ивановское расположено на дороге, соединяющей Артемовск и Константиновку.

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Для войск Киева ситуация усложняется также тем, что в случае дальнейших успехов российских подразделений на Юго-Западе от Артемовска, армия России получит возможность выхода в тыл украинской группировки, находящейся в районе Клещеевки - южнее города.