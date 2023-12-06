Общей площадь всех подобных платформ будет составлять примерно в 68 000 квадратных метров

Реализация проекта демонстрационного подводного центра обработки данных Hainan предполагает затопление более ста платформ, закрепленных у острова Хайнань, общей площадью примерно в 68 000 квадратных метров. Следует отметить, что каждая платформа имеет срок службы 25 лет и весит в районе 1300 тонн. Подробная информация об оборудовании не раскрывается, однако CCTV сообщает, что каждый из блоков обработки данных способен обрабатывать свыше четырех миллионов высококачественных изображений за 30 секунд.

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Размещение центров обработки данных под водой является сложным и затратным процессом, однако он приносит значительные экологические преимущества. Использование холодной морской воды позволяет сэкономить огромное количество суши площадью 68 000 квадратных метров, а также значительные объемы электроэнергии - около 122 миллионов киловатт-часов в год и пресной воды - около 105 000 тонн в год. Более того, подводное размещение обеспечивает отсутствие пыли и кислорода, что содействует защите электроники и снижению вероятности неисправностей.

По информации Global China Daily, представитель проекта пилотной разработки UDC Hainan Пу Дин отмечает, что готовый дата-центр будет на 40-60% энергоэффективнее, по сравнению с аналогичными установками на суше. Организация связи между модулями и береговой станцией, где находятся системы распределения электроэнергии и сетевое оборудование, осуществляется при помощи морских кабелей. Персонал может наблюдать и контролировать работу модулей, используя подводную систему мониторинга.

Хайнаньский проект, официальное начало представленный в 2021 года, планируется завершить ко второму кварталу 2025 года. Конечно, следует отметить, что общая стоимость проекта составляет 879 миллионов долларов.





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