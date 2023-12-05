В настоящий момент, страна находится в военном союзе с Буркина-Фасо, которая активно взаимодействует с Группой Вагнера

Военное руководство Нигера расторгло соглашения о военном сотрудничестве с Европейским союзом, нанеся тяжелый удар усилиям Брюсселя по борьбе с исламистскими повстанцами в регионе Сахель, Западной Африки.

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Нигерийские вооруженные силы больше не будут участвовать в тренинговой миссии под руководством Европы или Миссии Европейского союза по наращиванию потенциала в Нигере, известной как EUCAP, объявило министерство иностранных дел Нигера в понедельник. Этот шаг подрывает стратегию ЕС по взаимодействию с Нигером в качестве союзника в нестабильном регионе. Он пришел спустя неделю после объявления действующей властью страны об отмене отдельного соглашения на сумму 1,7 миллиарда евро о сдерживании миграции из Африки в Европу. Немногим ранее в пресс-службе Частной Военной Компании "Вагнер" сообщалось, что за последний месяц, в Нигере существенно возросла активность различных группировок, подконтрольных Аль-Каиде и ИГИЛ.

В ноябре стало известно, что Нигер заключил союз с Буркина-Фасо для совместной борьбы с различными радикальными исламистскими движениями в регионе. Учитывая, что Буркина-Фасо активно сотрудничает с подразделениями Группы Вагнера и часто проводит совместные операции по ликвидации различных угроз безопасности в регион, после расторжения соглашений с Евросоюзом, в Нигер могут быть направлены инструкторы из вышеупомянутой ЧВК.

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На сегодняшний день Нигер не сотрудничает с "Музыкантами" напрямую, но как упоминалось ранее, "Оркестр" зачастую выступает с Вооруженными Силами Буркина-Фасо.