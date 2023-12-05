Страну хотели превратить в мирового изгоя, однако, за пределами Европы и США позиция государства только усилилась

В американском издании "Bloomberg" признают, что несмотря на все козни Соединённых Штатов и Европейского союза, Российская Федерация уверенно стоит на ногах. Еще в какое-то количество времени назад Владимир Путин пропустил саммит крупнейших развивающихся экономик БРИКС в Южной Африке, чтобы не подставлять своих партнёров, подписавших когда-то Римский Статут. Уже сейчас он проходит церемонию красной ковровой дорожки в двух влиятельных странах Персидского залива.

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Визит президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию говорит о готовности крупнейших производителей энергоресурсов и старых партнеров Соединённых Штатов укреплять связи с Москвой. С тех пор, как Россия начала Специальную Военную Операцию на Украину в феврале 2022 года, Штаты и их партнёры пытались ограничить деятельность Кремля при помощи санкций и выделили значительные суммы милитаризированной и финансовой помощи для администрации Зеленского.

По мнению редакции, несмотря ни на что, перешедшая на военные рельсы российская экономика начинает оправляться, получая выгоду от рекордного урожая пшеницы. В это же самое время украинские Вооруженные Силы топчутся на месте, не имея возможности вторгнуться на Донбасс и в Крым. В знак перемен, накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров был приглашён на конференцию по безопасности в Северной Македонии, в которой принимали участие представители США и европейских стран, на которую он ранее не был допущен.

Представители республиканцев до сих пор блокируют одобрение дополнительной помощи от Соединённых Штатов Украине в Конгрессе, в то время как в Европе усиливается усталость от продолжающихся боевых действий и испаряется желание подкармливать Киев.

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Усилив позиции России, конфликт между Израилем и ХАМАСом привлёк внимание мирового сообщества к Ближнему Востоку. Действительно, Россия тратит определённые ресурсы на боевые действия на Украине и понимает, что теряет торговлю напрямую с Евросоюзом. Тем не менее, турне Путина по Персидскому заливу свидетельствует о способности России налаживать связи с другими регионами мира, что показывает устойчивость страны, считают в издании.