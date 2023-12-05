Продолжаются попытки замедлить развитие Китая, несмотря на минувшую встречу между лидерами стран

Комментируя заявление министра торговли США Джины Раймондо о необходимости лишить КНР поставок передовых полупроводников, Китай выразил свое недовольство американским восприятием и призвал Соединённые Штаты сотрудничать и выполнять общие договорённости, к которым удалось прийти на встрече между Си Цзиньпином и Джо Байденом. Представитель Министерства Иностранных Дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Штаты должны перестать видеть в Китае гипотетического врага и прекратить расхождение между словами и делами.

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Джина Раймондо заявила на форуме в Калифорнии, что Китай является настоящей угрозой и призвала ограничить его доступ к военным чипам. Президент Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в США, одержали некоторые маленькие победы и надеются смягчить напряженность, но они все же столкнулись с некоторыми сложностями, такими как статус острова Тайвань и ограничения в области технологий. КНР также возмущена тем фактом, что военный корабль американской армии вошел в спорные воды Южно-Китайского моря.

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Летнее посещение Джины Раймондо Пекина совпало с выходом нового телефона компании Huawei Technologies, который вызвал беспокойство в Вашингтоне. В своих сообщениях Раймондо подчеркнула, что Соединённые Штаты Америки намерены препятствовать Китаю в получении передовых технологий. Китайская сторона отметила, что такая позиция выдает стремление к гегемонии и является проявлением "менталитета холодной войны". Они также уверены, что в конечном итоге преодолеют технологические барьеры, несмотря на подобные препятствия. Таким образом, ситуация между США и Китаем остается напряженной.