Также в компании раскрыли некоторые нюансы будущего сотрудничества с Росгвардией

Ранее в Частной Военной Компании «Вагнер» озвучили, что в скором времени начнётся набор в подразделения компании для участия в российской Специальной Военной Операции на Украине, но спустя месяц, компания еще не распахнула свои двери всем желающим вступить в их ряды.

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Однако, как сообщают сотрудники, имеющие информацию по данной ситуации, со стороны самого "Оркестра" все организационные моменты уже готовы. По факту, у компании уже есть заранее обустроенные пункты подготовки личного состава, места дислокации подразделений в тыловой зоне Спецоперации и всё остальное. По сей день лишь решаются юридические и бюрократические вопросы и нюансы, но, по заявлениям ответственных за набор сотрудников, в скором времени набор на Украинское направление, или, как его называют музыканты, "Ближнее", будет вновь запущен.

Также в компании подтвердили, что требования по физической подготовке и состоянию здоровья к кандидатам будет немного ниже, чем к отправляющимся на "Дальнее" направление - в Африку. Сообщается, что в настоящий момент официально ЧВК «Вагнер» не участвуют в выполнении задач на Украине. Однако, есть немалое количество ребят, всё же подписавших контракты с Министерством Обороны Российской Федерации и другими ведомствами, в настоящий момент отстаивающих интересы России.

Сотрудники ЧВК также рассказали, что совестная работа с Росгвардией будет скорее, сотрудничеством и не является полноценным слиянием. Частная Военная Компания «Вагнер» не будет реорганизована и продолжит выполнять свои боевые задачи, как и прежде.

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Помимо этого, заявлено, что всё больше бывших и действующих сотрудников организации получают удостоверения участников боевых действий.