Рост произошёл благодаря размещению акций на рынке Абу-Даби

Бизнес, специализирующийся на продаже оборудования для майнинга криптовалют, Phoenix Group Plc, удивил рынок Абу-Даби, увеличив свою стоимость на 50% в дебютный день после успешного первичного размещения, на которое было привлечено $371 млн.

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Акции бизнеса открылись по цене 61 цент во вторник, в сравнении с ценой IPO в 40 центов. Данное размещение стало первым в Ближнем Востоке, связанным с криптовалютой, и привлекло 33-кратное превышение заявок, на общую сумму $12 млрд. Часть акций IPO, предназначенная для розничных инвесторов, получила превышение в 180 раз.

В последние два года размещения в Персидском заливе находятся в подъеме, частично благодаря высоким ценам на нефть, программам приватизации со стороны государства и высокому спросу со стороны инвесторов. Это перекликается с падением рынка размещений по всему миру, вызванном агрессивным ростом процентных ставок и беспокойством о мировом экономическом росте.

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Большой конгломерат Абу-Даби, International Holding Co., который контролируется влиятельным членом королевской семьи эмирата, приобрел 10% акций Phoenix в начале октября. Объединенные Арабские Эмираты стремятся установить себя как крипто-центр, однако, позже стали ужесточать контроль, с целью повысить надзор и работать над выходом из "серого списка" целевой группы. В прошлом месяце крипто-регулятор Дубая наложил штраф на 18 компаний за нарушения комплаенса.