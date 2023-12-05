Данная организация будет работать над открытым искусственным интеллектом и обмениваться технологиями

AI Alliance - это объединение Meta Platforms Inc. и International Business Machines Corp. с более чем 40 компаниями и организациями для разработки открытого искусственного интеллекта и обмена технологиями. Эта коалиция нацелена на ответственное развитие технологий и инструментов искусственного интеллекта, включая безопасность. AI Alliance ставит перед собой задачу увеличить количество моделей открытого искусственного интеллекта, разработать новое оборудование и сотрудничать с академическими исследователями.

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Идея разработки искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, доступного для общего использования, считается эффективным способом развития сложных систем. В последнее время Meta выпустила версии огромных языковых моделей с открытым исходным кодом, используемых в чат-ботах с искусственным интеллектом. Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам, заявил, что развитие искусственного интеллекта должно быть открытым, чтобы максимальное количество людей могло воспользоваться его преимуществами, создавать инновационные продукты и работать над безопасностью.

В рамках AI Alliance будет создан совет управляющих и комитет технического надзора. К ним присоединятся Oracle Corp., Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp. и Stability AI, а также такие академические и исследовательские организации, как Университет Нотр-Дам и Mass Open Cloud Alliance.

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Инцидент в компании OpenAI, разработчике ChatGPT, который привел к увольнению и последующему найму известного генерального директора, вызвал общественные дебаты о прозрачности компаний в разработке мощных технологий искусственного интеллекта. Однако OpenAI не вошла в список участников AI Alliance.