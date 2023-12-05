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Zelikman
Российская армия нанесла ряд ударов в ночь с 4 на 5 декабря
Украинская ПВО отразила все атаки, но при этом поступают сведения о поражении ряда военных объектов ВСУ

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  В ночь с 4 на 5 декабря российская армия провела новую серию атак по тыловой зоне Вооруженных Сил Украины в различных регионах. Воздушная тревога звучала в большей части страны, подконтрольной Киеву.

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  Некоторое количество дронов-камикадзе "Герань" смогли достичь своих целей в пределах Винницкой области. Согласно актуальным данным, под ударом оказался командный центр ВСУ в данном регионе. Кроме того, зафиксировано нанесение ущерба в районе размещения противовоздушной обороны.

  На территории Николаевской области прозвучал ряд взрывов. Украинская сторона заявляет, что "все взрывы связаны с деятельностью ПВО". Однако, поступают сообщения, что был нанесён ущерб военному объекту к Северо-Западу от Николаева, а также подверглась атаке близлежащая морская военная база в Очакове. С данного пункта украинские формирования периодически запускают беспилотные морские дроны для нанесения ударов по российскому Крыму.

  На аэродроме в Хмельницкой области, расположенном в Староконстантинове, были зафиксированы новые полеты. Данный военный объект подвергается атакам практически каждый день. Атаки не только создают проблемы для украинской противовоздушной обороны, но и приводят к постепенному разрушению инфраструктуры аэродрома. Важно отметить, что в результате атак на эту территорию были сожжены автомобили-заправщики для авиатехники.

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  Помимо упомянутых районов и объектов, российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили инфраструктуру ВСУ в Тернопольской и Львовской областях, принося ущерб логистике украинских войск. Сообщается также о новых полетах на военные объекты в оккупированном Киевом Херсоне.

#всу #техника #оружие #бпла #конфликт #дроны-камикадзе
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