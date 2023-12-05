По мнению экспертов, для этого может понадобится десятилетие, или еще больше времени

В то время, когда техническая сфера переполнена оптимизмом по поводу потенциала искусственного интеллекта, ведущий специалист по ИИ в Meta, признанной на территории России экстремистской организацией, Ян Лекун, вносит некоторую долю реализма. В ходе выступления на CNBC в честь 10-летия ИИ-лаборатории Meta, Лекун выразил свои сомнения относительно того, что искусственный общий интеллект (AGI) станет действительно значительным, а также поставил под сомнение текущее применение квантовых вычислений.

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Позднее он пояснил через свою страницу в LinkedIn: "Я подразумеваю, что это явно не будет происходить в течение следующих 5 лет, вопреки мнению многих в индустрии ИИ. Да, я отношусь к квантовым вычислениям скептически, особенно когда речь идет о их применении в ИИ".

Мнение Лекуна резко противоречит прогнозу генерального директора Nvidia о том, что ИИ будет соответствовать человеческому интеллекту в течение пяти лет. Лекун, являющийся пионером в области глубокого обучения ИИ, считает, что до достижения уровня разумности или здравого смысла современными системами искусственного интеллекта потребуется еще десятилетие. Он утверждает, что прежде, чем достигнуть уровня человеческого интеллекта, индустрия, скорее всего, сосредоточится на создании искусственного интеллекта, аналогичного уровню кошки или собаки.

Взгляд Лекуна также отличается от взглядов Илона Маска, который часто выражал беспокойство о существовании ИИ как угрозы для цивилизации. В своем подкасте Лекун отверг опасения Маска как "абсурдные", утверждая, что факт того, что ИИ может стать умнее людей, не обязательно означает, что он будет стремиться к контролю над человечеством или причинению вреда. Meta AI, под руководством Лекуна, сосредоточена на разработке ИИ, который надеется принести "реальные изменения" на практике.

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В связи с такими проектами, как Audiobox и Seamless, Meta стремится продвигать границы искусственного интеллекта в области генерации звука и языкового перевода, создавая инструменты, способные улучшить повседневную жизнь человека.