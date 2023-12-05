За 2-3 месяца боёв западные аналитики планировали захватить несколько городов и выйти к Крыму

Как сообщает западное издание The Washington Post, американские советники исследовали возможности контрнаступления ВСУ с помощью настольных карт и компьютерного моделирования, но их планы не оправдались.

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Военные из Североатлантического Альянса не смогли достаточно быстро привести ВСУ в соответствие с западными стандартами, их попытки спланировать боевые действия сорвались. Более того, американские советники и украинские генералы часто расходились во мнениях, особенно в стратегических и тактических вопросах. США настаивали на апрельском наступлении, тогда как Украина просила больше оружия и техники, утверждая, что еще не готова.

Согласно расчетам США и компьютерным моделям, механизированная атака на российские позиции должна была быть успешной, учитывая имеющиеся силы и ресурсы Украины. Моделирование также показало, что ВСУ смогут достичь Азовского моря и перекрыть движение российских войск в течение двух-трёх месяцев, американские военные давали этому наступлению пятидесятипроцентный шанс на успех. Однако Соединённые Штаты и Украина разошлись в планах направления ударов - американцы предлагали сосредоточиться на южном направлении, в то время как ВСУ планировали атаковать сразу с трех.

Наступление началось 2 июня и сразу же столкнулось с готовой обороной и минными полями российских сил, что привело к большим потерям в личном составе и бронетехнике. После подсчета потерь за первые четыре дня руководитель операции принял решение переходить к пешим наступлениям в малых группах по 10 человек, хотя американцы настаивали на массированной механизированной атаке при поддержке артиллерии.

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Военные из Штатов пришли к выводу, что украинское командование не уделило должного внимания базовой военной стратегии, в то время как украинские политики заявляли, что в НАТО не учитывали влияние дронов и других технологий на полях сражений. Итогом этого проваленного контрнаступления стал захват нескольких деревень ВСУ, хотя изначально были планы на взятие нескольких городов и достижение Крыма.