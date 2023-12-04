Ранее данные боеприпасы уже были замечены в зоне проведения Специальной Военной Операции

Британия продолжает поставлять администрации Зеленского различные боеприпасы, на этот раз это универсальные ракеты Martlet, предназначенные для поражения беспилотных летательных аппаратов.

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Сообщается, что Министерство Обороны Соединенного Королевства передало дополнительную партию ракет Martlet на Украину, но точное количество не уточняется. Информация о поставке не подтверждается официально, ни Лондон, ни Киев не комментируют эту передачу ракет. Однако, в сентябре министр обороны Великобритании, Грант Шэппс, заявил о предстоящей поставке военной помощи Украине, включая ракеты для систем ПВО.

Стоит отметить, что эти ракеты не новые для ВСУ, в прошлом году уже сообщалось об их использовании на передовой. Британцы специально отправляли их для борьбы с БПЛА российской армии. На Украине ракеты применялись в качестве переносного ПЗРК. Однако, точное количество полученных ракетных установок не разглашается.

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Ракета Thales LMM Martlet была создана французским концерном Thales Air Defence для Великобритании и собирается на оборонном предприятии в Белфасте. Её особенности включают лазерное наведение и скорость 1,5 Маха. Ракета позиционируется как универсальное средство уничтожения широкого спектра воздушных целей и может быть запущена с платформ различного типа, в том числе как ПЗРК. Габариты ракеты без транспортировочного контейнера: масса - 13 кг, длина - 1,3 метра, диаметр - 76 мм, высота поражения - до 8 км.