Теперь ВСУ придётся либо предпринимать попытки штурма потерянных позиций, либо передвигаться по открытым полям

От информаторов, действующих из Артёмовского направления, поступают сообщения об успешных действиях российских военных сил на Запад от города. Напомним, на прошлой неделе российские Вооруженные Силы освободили населенный пункт Хромово, несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины продолжают маскировать это в социальных сетях. В то же время, развивается продвижение российской армии с Берховского водохранилища в сторону Богдановки.

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Сегодня стало известно, что российским военным удалось захватить контроль над участком дороги на Север от посёлка Богдановка. Есть всего одна дорога в этом направлении, ведущая в сторону Григоровки и последующего выхода к Краматорску. Параллельно с этим, российским военным удалось расширить контролируемую зону в самом населённом пункте Богдановка, включая захват очередного участка железнодорожного пути, который пролегает на южных территориях по направлению к Часову Яру.

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С учетом освобождения Хромово (Артемовского), можно с уверенностью говорить о перекрытии российскими подразделениями для украинских Вооруженных Сил все западные пути подступа к Артемовску. Если формирования ВСУ решат совершить контратаку в сторону города, им придется либо возвращать утраченные участки дороги, либо, в условиях переменчивой погоды, двигаться по открытым полям.