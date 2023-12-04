Зелёный гигант ищет лазейки для продажи чипов китайским партнёрам, выпуская специальные урезанные версии чипов, соответствующие западным санкциям

В своем выступлении на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Сими-Вэлли, штат Калифорния, министр торговли Джина Раймондо подчеркнула необходимость увеличения финансирования для решения проблемы развития китайского рынка полупроводников. Она отметила, что необходимо заблокировать поток передовых технологий из США и заявила, что её ведомству необходимо около 200 миллионов долларов для этих целей.

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Приняв во внимание ужесточение санкций против Китая в прошлом году, США запретили компаниям Nvidia и AMD продавать КНР свои передовые графические процессоры. Это ограничение было введено, чтобы предотвратить использование американского оборудования военными структурами и его перенаправление в национальные суперкомпьютеры. В ответ компания Nvidia разработала урезанные версии своих чипов, чтобы соответствовать новым требованиям и ограничениям. Однако, министр Раймондо неодобрительно отозвалась по отношению к таким действиям Nvidia, заявив, что компания просто обходит правила экспорта в США, перепроектируя свои чипы. Она пригрозила взять это всё под контроль в ближайшие дни.

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Понимая, что около 25% доходов компании Nvidia поступают из Китая, министр Раймондо предупредила о возможных финансовых последствиях в случае обхода этих запретов для компании. Она также отметила, что защита национальной безопасности является важнейшим приоритетом и превышает краткосрочную прибыль.