Группа Вагнера продолжает подготавливать подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь

Министерство Обороны Республики Беларусь продемонстрировало, как проходят тренировочные занятия в подразделениях Вооруженных Сил и других силовых структурах и ведомствах государства.

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На кадрах бойцы отряда специального назначения "Тайфун" воинской части 5522 проходят обучение штурма и ведения боя в окопах и траншеях условного противника. Занятия соответственно проходят под руководством опытных специалистов из Частной Военной Компании "Вагнер".





Подразделение отработало все ступени и ситуации боя за окопы: от самого захода во вражеские позиции, до эвакуации раненых соратников. В ходе отработки задач, ветеран боевых действий из Группы Вагнера, участвовавший в большом количестве боевых операций (других сотрудников попросту не берут в инструкторы компании) давал вводные на поле боя, по которым военнослужащим приходилось отрабатывать.

В Министерстве Обороны высоко оценивают вклад ЧВК "Вагнер" в подготовку бойцов страны. Войскам Братской Республики необходимы инструкторы, имеющие за плечами богатый боевой опыт в современных боевых действиях и войнах. Военные Беларуси уже более тридцати лет не принимали участие в войнах и военных операциях, что сказывается на боеготовности Вооруженных Сил. С момента вывода советских войск из Афганистана, а именно тогда белорусские солдаты были последний раз в вооруженном конфликте, уже многое изменилось.