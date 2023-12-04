Американское оружие востребовано на международном рынке и Штаты не успевают его производить в нужных объёмах

По информации западного издания Politico, обновление военно-промышленного комплекса для США жизненно необходимо, чтобы обеспечить оперативное производство оружия для внешнего рынка. Соединенные Штаты не в состоянии удовлетворить глобальный спрос на свою военную продукцию из-за недостаточных производственных мощностей. Данная проблема обсуждается в рамках первой оборонно-промышленной стратегии в истории США, разрабатываемой Пентагоном. Подробности стратегии будут озвучены в ближайшие недели.

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В целом, стратегия указывает на то, что Соединенные Штаты не могут гарантировать, что каждая страна сможет получить свое лучшее оружие, поэтому необходима существенная модернизация и внедрение новых технологий. Только после этого все заинтересованные стороны смогут получить оружие, и США, в свою очередь, получат значительную прибыль. Более того, американцам также требуется большее количество современного оружия в связи с потенциальной угрозой со стороны Китая в регионе Азиатско-Тихоокеанского пространства.

В своем текущем состоянии военно-промышленная база США не обладает необходимым потенциалом, возможностями, реакционной способностью или устойчивостью, чтобы удовлетворить все потребности военного производства в требуемом объеме и с необходимой скоростью, считают эксперты.

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Ранее также поступила информация, что выделенные средства для Украины остаются в Соединенных Штатах и направляются на производство нового вооружения для Армии США взамен тех экземпляров, которые были отправлены в Украину.