Компания требует от партнёров, чтобы цена варьировалась на уровне $280 США

По информации от компании Board Channels, NVIDIA планирует продолжать выпуск и продажи видеокарт RTX 3060, предположительно, до первого квартала следующего года. В зависимости от заинтересованности партнёров в дальнейших продажах, выпуск может быть прекращен со второго квартала.

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Техногигант запросил, чтобы цены на эти новые поставки не превышали $280. Он предпринимает данную стратегию для поддержания конкурентоспособности на рынке RTX 3060 по сравнению с AMD и их более производительными конкурентами в лице Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6750 GRE.

В 2022 году компания начала производство обновленной версии модели RTX 3060 с более скромным объемом видеопамяти. Изначально видеокарта имела 12 гигабайт видеопамяти, однако NVIDIA уменьшила его до 8 гигабайт, сравняв с RTX 3060 Ti. Такое изменение показалось необычным, особенно учитывая увеличивающиеся требования игр к памяти. Однако, цена при этом осталась на прежнем уровне.

К сегодняшнему дню RTX 3060 не испытала значительного снижения цены, и без разницы, версия с 12 ГБ VRAM или с 8 ГБ. Ранее цена варьировалась около рекомендованной производителем в 330 USD. Однако, за последние месяцы цены на видеоадаптеры начали уходить ниже отметки в $300. Обычно, "Зеленые" поэтапно прекращают производство предыдущего поколения видеокарт, примерно в течение года после выхода новых моделей. Возможно, с появлением RTX 4060 в июне 2023 года, востребованность RTX 3060 может снизиться в долгосрочной перспективе, но на фоне актуального спроса на графические ускорители искусственного интеллекта, ситуация неоднозначна.

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Одновременно с запросами NVIDIA, производитель графических карт Onda выпустил своё последнюю исполение RTX 3060, RTX 3060 Aegis 12GD6-B V2, предлагаемую по цене в $268 долларов. Пока не ясно, будут ли другие бренды взаимодействовать с рекомендованной ценой NVIDIA.