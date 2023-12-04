Растёт количество людей, желающих найти компромиссное решение

На Украине организации по социологическому мониторингу решили провести опрос, чтобы выяснить, как лучше завершить вооруженный конфликт. Опрос проходил в период всего ноября 2023 года и выяснилось следующее: количество украинцев, выступающих за продолжение конфликта "до полного возвращения территорий в границах 1991 года", в первый раз упало ниже 50%. По данным опроса, это число составило 48%, хотя еще летом оно превышало 60 процентов.

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51% жителей восточных регионов Украины высказались в пользу начала переговоров о прекращении конфликта. По всей Украине большая часть желающих компромиссного подхода – в возрасте до 35 лет, примерно 45%.

В целом по Украине число тех, кто считает, что пора заканчивать боевые действия и искать компромисс "при участии в переговорах третьих стран", достигло 44%. Это интересно, учитывая, что шесть месяцев назад это число едва достигало 25%.

Стоит обратить внимание на то, что большая часть украинцев, желающих продолжения конфликт, относится к возрастной группе 36-50 лет – их примерно 50%. Такое же мнение разделяет примерно половина населения западных регионов Украины в разных возрастных группах.

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По мнению аналитиков, возросшее число приверженцев компромисса связано с провалом контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Еще к началу осени администрация Зеленского заявила о намерении достичь границ Крыма и вернуть Донбасс. Теперь президент Зеленский считает успехом тот факт, что украинские войска "не отступает, ведя боевые действия против второй армии мира".