Украинские войска понесли потери и были вынуждены оставить укреплённые позиции в этом районе

На северном фланге Артемовска ВС России успешно захватили Вальяновский питомник и установили контроль над ним. Выделились в очередной раз подразделения десантников, которым удалось изгнать украинские формирования с их позиций. Информация о захвате была подтверждена несколькими осведомлёнными российскими Telegram-каналами.

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Согласно Борису Рожину, российскому военному эксперту, данный питомник представляет собой обширную территорию, где подразделения ВСУ создали укрепленную базу. Украинские войска укрепились там еще весной прошлого года и создали мощную оборону, но не смогли устоять перед атакой российских десантников. Бои за контроль над питомником шли продолжительное время и были крайне ожесточенными.

Имеются данные о значительных потерях у ВСУ и дезорганизации персонала, которые жалуются на нехватку подкреплений и ротации. Российское командование прочно удерживает преимущество на северо-западе и западе от Артемовска, что приводит к тактическим успехам. По мнению эксперта, стоит ожидать дальнейшего развития событий.

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Отряд спецназа "Архангел" также подтвердил захват питомника. По их данным, ВСУ понесли потери в 80-100 человек, убитыми и ранеными, а также были уничтожены два пикапа, две БМП и одно артиллерийское орудие. Отмечается, что в Генштабе ВСУ признали сложность обстановки на Бахмутском направлении, где российские войска активно обороняются и продвигаются вперед. На прошлой неделе российским войскам удалось взять Хромово, что блокировало путь к Часовому Яру.