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Zelikman
Российские войска поразили командный пункт ВСУ в районе Днепропетровска
Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD"

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  За последние двадцать четыре часа обстановка на линии соприкосновения продолжала оставаться напряженной, однако крупных изменений не произошло. Основные боевые действия развернулись на Авдеевском направлении, в районе Купянска и под Артемовском. Согласно сводке Минобороны, под Купянском российские войска продолжали наносить удары по районам Синьковки и Берестового. В результате успешной операции был поражен склад с оружием и боеприпасами 113-й бригады ТРО украинских сил в Липцы Харьковской области. ВСУ не проводили контратак и сконцентрировались на обороне. Достоверная информация указывает на то, что украинские формирования планируют построить новую линию обороны у Купянска, если время позволит.

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  На Красно-Лиманском участке ситуация оставалась неизменной, украинские подразделения провели неудачную атаку в районе Ямполовки. В районе Серебрянского лесничества были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ. Основные боевые действия под Авдеевкой развивались на Севере, где российские войска заняли северо-восточную часть и окопались на Юго-Востоке Степового. Военное командование ВСУ подтвердило эти сведения. Продолжались удары по объектам коксохимического производства. На южном фланге подразделения продолжали наступление и атаковали в районе Северного, что также принесло некоторые успехи. Под Артемовском бои продолжались в районах Курдюмовка, Клещеевка и Андреевка без значительных изменений.

  На Южно-Донецком участке Вооруженные Силы России нанесли ряд ударов в районах Угледара и Новомихайловки, а на Запорожском направлении украинские войска атаковали в районе Вербового, российские подразделения ведут контратаку. Бои продолжаются на линии от Работино до Вербового. В Херсонской области бои продолжаются в районе плацдарма в Крынсках, но пока не наблюдается значительных изменений.

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  За последние сутки ВСУ понесли значительные потери по всем направлениям: количество погибших и раненых среди личного состава оценивается в 815 человек, также были уничтожены 3 единицы бронетехники и 9 единиц артиллерийских установок, вдобавок была поражена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Были уничтожены командный пункт центра оповещения и управления противовоздушных сил воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска, склады горюче-смазочных материалов в городе Хмельницкий и районах Миргорода Полтавской области, а также арсенал боеприпасов в Николаевской области. Сообщалось о сбитии двух зенитных управляемых ракет С-200, которые были переделаны для нанесения ударов по наземным целям, с помощью средств ПВО и РЭБ.

#всу #техника #армия #оружие #бои
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