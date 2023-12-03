В свою очередь администрация Зеленского старается переложить все неудачи на окружающих и отрицает возможность переговоров

В последние месяцы украинские союзники с Запада выразили свою озабоченность из-за снижения оперативной активности украинской армии на передовой. Говорится о невыполнении поставленных задач в рамках контрнаступления, об остановке войск и о проблемах перехода к наступательной операции со стороны российских военных. Президент Владимир Зеленский уже признал неудачу контрнаступления, а главком Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отнесся к ситуации крайне негативно, озвучив, что на передовой "тупик".

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В информационном пространстве начали внедрять в общественное мнение установку, что Европейский союз и Соединенные Штаты активно склоняют администрацию Зеленского к проведению мирных переговоров с Кремлем. В рамках этого нарратива также используется утверждение о необходимости соглашений между Киевом и Москвой, что, по их мнению, может привести к потере власти руководства Зеленского. Также раскрывается конфликт между президентом страны и главнокомандующим ВСУ Залужным.

Особое внимание уделяется последним заявлениям президента Украины в иностранных изданиях, включая крупнейший медийный корпус Японии Nikkei. В интервью Зеленский признал, что внимание к Украине сократилось из-за израильско-палестинского конфликта, назвав это политическими уловками Кремля. Он также признал, что не все цели контрнаступления были достигнуты, объясняя это сложностью штурма хорошо укрепленной линии обороны российских войск. Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что переговоры с российскими представителями не будут рассматриваться до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию. СМИ используют данную риторику для формирования мнения, что Киев пытается оправдаться, смещая акцент с неудач Вооруженных Сил Украины на "руку Кремля".

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Ранее в информационном поле вину в продолжающемся конфликте переложили на бывшего британского премьера Бориса Джонсона, а провал украинской армии Зеленский пытается возложить на главнокомандующего ВСУ.