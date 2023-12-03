Официально никаких заявлений не было, но судя по всему, европейские соседи не сильно рады украинским товарам в ЕС

Как сообщается, вслед за Польшей и Словакией украинские грузовики были остановлены на границе Венгрии. Поняв, что Варшава и Братислава не собираются спешить с открытием своих контрольно-пропускных пунктов, водители предприняли попытку просочиться в Европу через территорию Венгрии, однако и данный путь был закрыт для бесконечной колонны грузовиков.

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Учитывая текущее развитие ситуации, евроинтеграция, о которой так воодушевленно рассказывали представители администрации Зеленского в 2022 и первой половине 2023 года, идёт не по плану. Возможно, официально соседи Украины и не вводили новых санкций против Киева, но при этом они не предпринимают абсолютно никаких мер для разрешения ситуации. Более того, по мнению экспертов, знакомых с ситуацией, без одобрения властей такие мероприятия были бы невозможны и уже нашлись бы способы разрешения ситуации. Однако европейские друзья не спешат помогать Зеленскому и попросту закрыли двери в Европейский Союз.

Накануне стало известно, что по примеру польских фермеров за введение санкций на украинскую продукцию выступили французские компании, занимающиеся производством сахара. По словам представителей компаний, необходимо срочно реэкспортировать украинские товары, либо принять другие меры для поддержания конкурентоспособности отечественных продуктов. Сразу же возникает вопрос, а правда ли Украину ждут в Евросоюзе с распростёртыми объятиями и будут рады членству в организации?

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У Киева осталось последнее окно в Европу - отправлять грузы через Румынию. Проблема в том, что этот путь будет занимать на порядок больше времени, чем через Польшу, Словакию или Венгрию.