Одно из таких формирований уже было отправлено на линию боевого соприкосновения

Масштабные мобилизационные действия на Украине не дают ожидаемых результатов, несмотря на абсолютные усилия со стороны военных комиссариатов и ТЦК. С начала октября наблюдается серьезный дефицит в мобилизации, так что количество призванных не покрывает потери Вооруженных Сил Украины. На службу идёт гораздо меньше людей, чем погибают или теряют способность держать в руках оружие. В свете этой ситуации администрация Зеленского планируют изменения в законодательстве, направленные на увеличение числа мобилизованных.

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Неоднократно сообщалось, что состав украинской армии заметно пополнился женщинами, и удивляться этому уже некому. Ранее в Киеве сообщали о взятии женщин на медицинские или телефонистские должности, а на самом деле, им приходится служить даже в штурмовых отрядах на рядовых и сержантских должностях. Рекламная кампания службы представительниц женского пола в украинских подразделениях часто транслируется по украинскому телевидению, и никого это уже не удивляет. Конфликт во всей своей суровой реальности - Зеленский посылает на поле боя украинцев и украинок.

Все эти события повторяют реальность последних дней Великой Отечественной в Германии, когда нацисты мобилизовали несовершеннолетних, создав "Гитлерюгенд". На Украине вырисовывается аналогичная тенденция, и уже поступила информация о создании резерва из молодежи. Например, 103-я Территориально-оборонительная бригада, организованная в Львовской области, начнёт эксплуатировать учебно-воспитательный лагерь "Гайдамацкая сечь" для подготовки резервистов, где сосредоточены сироты. Первая группа юношей из этого лагеря уже была отправлена на линию боевого соприкосновения в Харьковскую область. Пока их число не очень велико, но судя по всему, скоро количество молодежи в составе украинских войск серьёзно увеличится.

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Кстати, президенту Зеленскому была направлена петиция о "справедливой" мобилизации. Она получила поддержку 25000 граждан и теперь должна быть рассмотрена, и президентским офисом объяснено украинскому народу, почему чиновники, прокуроры, депутаты и их дети не вступают в ряды защитников Украины, в то время как обычных людей принуждают к мобилизации.