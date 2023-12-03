В атаке использовались беспилотные летательные аппараты типа Герань

В ночь с 2 на 3 декабря Российские военные продолжают свои ночные авиаудары по военной инфраструктуре Украины. Согласно информации украинских и российских источников, воздушная тревога звучала в большинстве украинских регионов, начиная с первого часа ночи.

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По данным полученной информации, российские дроны-камикадзе "Герань-2", называемые на Украине "Шахи" были зафиксированы над подконтрольной Киеву частью Херсонской области и над Кировоградской областью. Позднее тревога распространилась уже на 6 и затем 11 областей. Системы противовоздушной обороны были подняты в боевую готовность в различных областях Украины. Взрывы были слышны в Хмельницкой и Николаевской областях, помимо этого в Покровском районе Донецкой Народной Республики и Староконстантинове. В Николаевской области были атакованы объекты Вооруженных Сил Украины, включая базу Военно-Морского Флота в Очакове, однако, о результатах этих попаданий не сообщается. В ходе атаки были нанесены удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области и в Покровском районе Донецкой Народной Республики, которая в настоящее время оккупирована Киевом. В прошлый раз уже были нанесены удары по объектам в этом районе, однако, очевидно, цели не были достигнуты. Были слышны взрывы и в Херсонской области, где, предположительно, работала ракетно-артиллерийская система залпового огня.

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Штаб Вооруженных Сил Украины уже отчитался об "отражении" ночной атаки, указав в сводке на утро, что российские войска запустили 12 дронов, 10 из которых были сбиты украинской противовоздушной обороной в районе Староконстантинова и Очакова. Ракеты в этой атаке не были использованы.