В Секторе Газа от действий ЦАХАЛ слишком большое количество жертв среди мирных граждан и обсуждения этой трагедии уже транслируется американскими официальными лицами

Ллойд Остин, министр обороны США, выразил обеспокоенность возможным "стратегическим поражением" Израиля в войне с ХАМАС, если страна не прислушается к предупреждениям о растущем числе гражданских жертв. Он призвал лидеров Израиля избегать поражения гражданского населения и отказаться от безответственной риторики. Остин отметил, что предотвращение насилия со стороны поселенцев на Западном Берегу также является важной задачей.

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Комментарии Остина появились на фоне увеличивающегося давления на Израиль, вызванного растущим числом погибших в Секторе Газа. Предупреждения о количестве жертв ранее ограничивались закрытыми встречами, но теперь они стали доступны общественности из-за давления арабских соседей, правозащитников и общественного мнения внутри страны, включая левые силы Демократической партии президента Джо Байдена.

Хотя Остин и другие высшие должностные лица США подтвердили, что продолжат поддерживать Израиль, им тревожно, что американская поддержка может быть подорвана, если число гражданских жертв продолжит расти. Во время своей поездки в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что кампания наказания на Севере Газы не должна повторяться, поскольку израильские силы передвигаются на Юг после окончания нескольких дней перемирия с ХАМАС.

В своей речи в Калифорнии Остин использовал свой личный боевой опыт, чтобы подкрепить свои слова. Он упомянул городские войны в Ираке и отметил, что международная коалиция против ИГИЛ изучила способы защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров. Остин подчеркнул, что главный урок заключается в том, что победа в городской войне возможна только при защите мирного населения, а если гражданское население оказывается в объятиях врага, стратегическое поражение неизбежно.

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Помимо этого, Остин выразил поддержку США решению израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств. Он призвал израильтян и палестинцев найти способ разделить землю, которую они считают своим домом, и предупредил, что необходимо избежать еще большей незащищенности, ярости и отчаяния на фоне этой трагедии.