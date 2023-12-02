Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
ПВО России сбила две украинские ракеты С-200 над водами Азовского моря
Вооруженные Силы Украины модернизируют свои зенитные боеприпасы, чтобы использовать их против наземных целей

реклама

  Две советские зенитные ракеты С-200 ВСУ, которые были усовершенствованы для уничтожения наземных объектов, были сбиты системами противовоздушной обороны России над акваторией Азовского моря. Эти ракеты летели в южном направлении и, судя по всему, украинская армия намеревалась атаковать либо инфраструктурные сооружения Крымского моста, либо какие-то цели в районе Керчи.

реклама

  Украинские формирования ранее уже использовали управляемые зенитно-ракетные системы С-200 как баллистические средства поражения для атаки наземных объектов. После распада Советского Союза на Украине осталось значительное количество этих ракет, которые затем были списаны.

  Похоже, в связи с отказом западных партнёров отправлять крупные партии ракет малой и средней дальности, Вооруженные Силы Украины начали переоснощать оставшиеся запасы ракетных установок С-200 для использования против наземных целей, заменяя стандартную осколочную боеголовку на фугасную.

  Вероятно, украинские подразделения применяют модификацию ракет С-200 5В28, которая до сих пор находится на вооружении с момента развала Советского Союза. С 1991 года осталось несколько сотен таких боеприпасов на украинских складах. Помимо этого, какое-то количество аналогичных ракет имелось на вооружении польской армии и могло быть переправлено в Киев из Варшавы.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Ракета С-200 с фугасной боеголовкой, содержит 91 килограмм взрывчатки ТГ-20 и 37000 поражающих элементов в виде шариков из стали и может бить по личному составу противоборствующей стороны в радиусе до 200 метров, когда используется против наземных целей.

#всу #оружие #ракеты #боеприпасы #с-200
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BBC: Бывший начальник Генштаба ВСУ считает, что контрнаступление окончилось неудачей
Россия использует на Украине лишь 20% от своего авиапарка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
7
В компании X прокомментировали высказывания Илон Маска на саммите New York Times
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
10
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Apple представит самый большой телефон в своей истории iPhone 16 Pro Max в следующем году
3
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Электромобили оказались значительно менее надежны, чем автомобили с ДВС
+
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
2
Новое обновление Android - от экранных эффектов до настраиваемых «пузырей» понравится всем
+
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
1
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
44
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
6
Южная Корея запускает пилотный проект по оплате гражданами товаров в токенах
+
Чтобы проехать 750 км, пикапу Tesla Cybertruck потребуется дополнительная батарея
1
Глобальная версия POCO X6 Pro 5G является переименованным Redmi K70E
+
Rockstar Games покажет трейлер GTA VI 5 декабря
+

Популярные статьи

Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
7
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
44
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
25
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
4
Как выбрать светодиодную лампу
7
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
7

Сейчас обсуждают

Kokuto Hellchain
23:34
Когда на фронт?
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
Kokuto Hellchain
23:32
Когда на фронт?
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
Kokuto Hellchain
23:31
Когда на фронт?
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
Иван Иванов
23:31
Специалист писал
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Ярослав Сибиряк
23:26
Почему истребитель Су-25? Это штурмлвик же
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Георгий Добровольский
23:25
Наса отправляли грунт в подарок Китаю, Китайскиемученые без проблем могут брать на исследования грунт, хрянящийся у Наса, с чего бы Китайцам отказывать?
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
Китя.
23:24
Прекрасно понимаю тебя. то что может процессор 3D. даже 14900КS увы не может смирись. с арифметическими расчетами интел ДНО.
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
32Влад32
23:21
Ведет в пропасть.
Кличко: Зеленский ведет Украину к авторитаризму
REY_B_
23:15
Автор, ты о чём? Если говорить о моменте начала войны, то была такая статья "Нереализованное превосходство" https://topwar.ru/1399-nerealizovannoe-prevosxodstvo.html В ней подробно разбирается то, что...
Сравнение боевого потенциала и задач танкового корпуса РККА и танковой дивизии вермахта
Илья Фабрикант
23:12
И кстати, почему в описании нет хештегов Интел и тд? Нету какого-нибудь AmdvsIntel ?
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем