Вооруженные Силы Украины модернизируют свои зенитные боеприпасы, чтобы использовать их против наземных целей

Две советские зенитные ракеты С-200 ВСУ, которые были усовершенствованы для уничтожения наземных объектов, были сбиты системами противовоздушной обороны России над акваторией Азовского моря. Эти ракеты летели в южном направлении и, судя по всему, украинская армия намеревалась атаковать либо инфраструктурные сооружения Крымского моста, либо какие-то цели в районе Керчи.

реклама

Украинские формирования ранее уже использовали управляемые зенитно-ракетные системы С-200 как баллистические средства поражения для атаки наземных объектов. После распада Советского Союза на Украине осталось значительное количество этих ракет, которые затем были списаны.

Похоже, в связи с отказом западных партнёров отправлять крупные партии ракет малой и средней дальности, Вооруженные Силы Украины начали переоснощать оставшиеся запасы ракетных установок С-200 для использования против наземных целей, заменяя стандартную осколочную боеголовку на фугасную.

Вероятно, украинские подразделения применяют модификацию ракет С-200 5В28, которая до сих пор находится на вооружении с момента развала Советского Союза. С 1991 года осталось несколько сотен таких боеприпасов на украинских складах. Помимо этого, какое-то количество аналогичных ракет имелось на вооружении польской армии и могло быть переправлено в Киев из Варшавы.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ракета С-200 с фугасной боеголовкой, содержит 91 килограмм взрывчатки ТГ-20 и 37000 поражающих элементов в виде шариков из стали и может бить по личному составу противоборствующей стороны в радиусе до 200 метров, когда используется против наземных целей.