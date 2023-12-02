Теперь геймеры смогут придать своим персонажам свой голос, что может положительно сказаться на впечатлениях от игрового процесса

Компания Electronic Arts (EA) регистрирует новый патент, который изменит взаимодействие игроков со многими проектами. Теперь они смогут озвучивать своих внутриигровых персонажей и создавать уникальную речь, звучащую "голосом игрока". Эта инновационная система улавливает индивидуальные особенности голоса игрока, включая его тон, эмоции и акценты, и генерирует соответствующий речевой звук для персонажа.

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Патент, описывающий эту технологию, предлагает не только ввод текстовой информации для озвучивания персонажей, что является более универсальным методом по сравнению с традиционными подходами, требующими записи обширных аудиоданных. Эта новая технология обещает создать захватывающий игровой процесс.

Использование искусственного интеллекта в видеоиграх имеет свои преимущества и недостатки, как видно из патента EA. С одной стороны, это может значительно уменьшить количество записанных аудиоданных, необходимых для разработки игр. С другой стороны, волнующие вопросы возникают относительно подлинности создаваемого речевого звука и способности ИИ передавать человеческие эмоции с теми же нюансами.

Кроме игровой индустрии, голосовой ИИ также находит применение в других сферах. Руководитель компании Apple Тим Кук сообщил о новой функции голосовой доступности для пользователей, названной "Personal Voice". Она позволяет сохранить голос пользователя на устройстве, даже если в дальнейшем он потеряет возможность говорить. Это означает, что люди с ограниченными возможностями смогут сохранить свою возможность общаться голосом, который будет звучать как их собственный.

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Personal Voice и функция Live Speech, позволяющая вводить текст и произносить его вслух, добавляют новое измерение доступности речи. Как подчеркивает компания Apple, эти инструменты помогут сохранить уникальность голоса даже в случае потери речи, что особенно важно для тех, кому это необходимо, например, врачей или людей с ограниченными физическими возможностями.