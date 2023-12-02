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Компания Electronic Arts (EA) регистрирует новый патент, который изменит взаимодействие игроков со многими проектами. Теперь они смогут озвучивать своих внутриигровых персонажей и создавать уникальную речь, звучащую "голосом игрока". Эта инновационная система улавливает индивидуальные особенности голоса игрока, включая его тон, эмоции и акценты, и генерирует соответствующий речевой звук для персонажа.
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Патент, описывающий эту технологию, предлагает не только ввод текстовой информации для озвучивания персонажей, что является более универсальным методом по сравнению с традиционными подходами, требующими записи обширных аудиоданных. Эта новая технология обещает создать захватывающий игровой процесс.
Использование искусственного интеллекта в видеоиграх имеет свои преимущества и недостатки, как видно из патента EA. С одной стороны, это может значительно уменьшить количество записанных аудиоданных, необходимых для разработки игр. С другой стороны, волнующие вопросы возникают относительно подлинности создаваемого речевого звука и способности ИИ передавать человеческие эмоции с теми же нюансами.
Кроме игровой индустрии, голосовой ИИ также находит применение в других сферах. Руководитель компании Apple Тим Кук сообщил о новой функции голосовой доступности для пользователей, названной "Personal Voice". Она позволяет сохранить голос пользователя на устройстве, даже если в дальнейшем он потеряет возможность говорить. Это означает, что люди с ограниченными возможностями смогут сохранить свою возможность общаться голосом, который будет звучать как их собственный.
Personal Voice и функция Live Speech, позволяющая вводить текст и произносить его вслух, добавляют новое измерение доступности речи. Как подчеркивает компания Apple, эти инструменты помогут сохранить уникальность голоса даже в случае потери речи, что особенно важно для тех, кому это необходимо, например, врачей или людей с ограниченными физическими возможностями.