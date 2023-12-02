Также его удивили расчёты западных партнёров, исходя из которых ВСУ должны были захватить Крым

По мнению бывшего начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко, Украине следует перейти к оборонительным действиям. В интервью западному телеканалу BBC он отметил, что контрнаступление войск было спланировано неправильно.

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ВСУ не обладали достаточной концентрацией сил и численным превосходством в основных атакующих операциях. Он выразил удивление по поводу утверждений генерала Залужного о предполагаемых расчетах, представленных западными партнерами, согласно которым украинские формирование могли бы предпринять несколько попыток входа в Крым. По словам Муженко, на данный момент Украине необходимо перейти к "стратегически активной обороне" и сформировать мощные резервы.

Он также отметил, что надежды, положенные на "чудо-оружие", не оправдались. В начале российской Специальной Военной Операции все надеялись на комплекс Javelin, который играл важную роль в замедлении российских подразделений. Однако сейчас о нем уже не слышно. Веру также возлагали на основные боевые танки Североатлантического Альянса, Challenger-2, Leopard-2 и M1 Abrams, но и эти надежды не подтвердились. Согласно Муженко, возможно, не удалось организовать эффективного использования данных систем и это связано с ограниченной подготовкой украинских военнослужащих.

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Касательно американских истребителей F-16, генерал отметил, что если брать опыт мировых войн, то появление ракетных систем нацисткой Германии не решило проблем Гитлера. Также он привел в пример разработку новейших реактивных самолётов, которая в конце Второй Мировой появились у Германии (в отличие от других стран), но это не помогло им одержать победу в конфликте.