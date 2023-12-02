На этот раз под ударом оказывается южная часть палестинского анклава

В пятницу Армия обороны Израиля возобновила усиленные удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль предпринять все необходимые меры для защиты мирного населения.

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Эти действия Израиля начались после недельного перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАСом, во время которого возобновились переговоры о новом соглашении о прекращении огня в Катаре, сообщает западное издание Reuters.

В субботу Израиль сосредоточил удары на районе Хан-Юнис на Юге Сектора Газа. Было сообщено, что военные нанесли авиа- и удары военно-морского флота по более чем 50 объектам, принадлежащим ХАМАС. В своих посланиях премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Блинкен каждый раз усиливал свое выступление, начиная с первого визита в регион после нападения ХАМАСа 7 октября. На протяжении всех визитов Блинкен подчеркивал важность того, чтобы Израиль вел войну с учетом гуманитарных аспектов.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, число палестинцев, погибших с начала конфликта 7 октября, превысило 15 200 человек. Блинкен направил предупреждение военному кабинету Израиля о том, что разрушения, причиненные на севере сектора Газа, не должны повториться. Сообщается, что более 70% жертв это женщины и дети.

Последнее заявление Блинкена отражает растущую тревогу высокопоставленных чиновников администрации Байдена, которые опасаются возможности нового кризиса в Газе, когда Израиль сфокусировал свое внимание на южной части сектора. Сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по приказу Израиля и теперь им больше некуда бежать.

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Израиль публично не поддался давлению. После ухода Блинкена пограничная служба, контролируемая ХАМАС, заявила, что не было предоставлено никакой помощи, так как перемирие закончилось. Эвакуация раненых и людей с двойным гражданством в Египет также прекратилась, а жители Газы, находящиеся в Египте, не могут вернуться домой. По данным палестинского телевидения, еще около 100 человек погибли в результате взрыва дома в лагере Джабалия на севере сектора Газа. В США начинают высказывать свое мнение о том, что количество жертв гражданского населения слишком велико.