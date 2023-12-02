В 2024 году может начаться выпуск колёсных БТР Лиса, а позже начнётся производство БМП Рысь

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен запустить сборку первых образцов бронированной техники на территории Украины в течение следующего года. Компания намеревается создать две модели: бронетранспортер на колёсном шасси "Лиса" (Fuchs) и боевую машина пехоты "Рысь" (Lynx). Однако контракт на выпуск этой бронетехники пока не был подписан.

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Согласно информации, опубликованной немецким изданием WirtschaftsWoche, глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что после заключения соответствующего контракта первый бронеавтомобиль "Лиса" может быть произведен на украинской территории уже через полгода, а первый экземпляр "Рысь" - через год и более.

Согласно планам, производство "Лисы" на Украине будет осуществлено к концу лета следующего года, а производство "Рыси" ожидается летом 2025 года. Отмечается, что Rheinmetall не собирается строить заводы на Украине, а планирует арендовать уже существующие производственные мощности, которые, по словам руководства компании, успешно проявили высокую степень защищенности в условиях боевых действий.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году Rheinmetall получил контракты для украинской армии на общую сумму примерно в 900 миллионов евро, а в текущем году объем заказов увеличился примерно до 2,5 миллиардов евро. По прогнозам руководства компании, ожидается еще больший рост заказов в следующем году. Стоит отметить, что поставки вооружений для украинской армии финансируются за счет правительства Германии.