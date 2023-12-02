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Zelikman
AALTO HAPS Ltd. планирует составить конкуренцию компании Илона Маска
Подразделение Airbus SE начнёт предоставлять услуги спутниковой связи через свои дроны

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  Подразделение Airbus SE, специализирующееся на разработке высотных беспилотных летательных аппаратов с солнечными аккумуляторами и предоставлении услуг связи, объявило о намерении возвести свой хаб в Кении, в целях начала коммерческой кампании.

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  AALTO HAPS Ltd. планирует развернуть свои самолеты Zephyr, способные находиться в воздухе на протяжении нескольких дней, на четырех или пяти базах, расположенных по всему миру, с началом в Кении, сообщил генеральный директор этого подразделения, Самер Халави, в интервью в Найроби.

  "Мы собираемся предоставлять больше услуг связи, включая мобильную связь и наблюдение за землей с высоты, орбиты или границы, которая ранее не исследовалась", - заявил Халави.

  Эта высота ниже, чем у спутников SpaceX Илона Маска, которые функционируют на низкой околоземной орбите, находясь в 550 километрах над поверхностью Земли. AALTO утверждает, что его Zephyr можно запустить в любое время, хотя компания планирует предоставлять свои услуги операторам мобильной связи, а не частным лицам.

  Согласно заявлениям Халави, Zephyr, который компания ожидает в конечном итоге, сможет находиться в воздухе до двухста дней, заменяя при этом вышки мобильной связи в удаленных местах планеты или во время различных катаклизмов и стихийных бедствий. Также он будет использоваться для дистанционного наблюдения, обладая возможностью масштабирования до 7 дюймов и передачи фото и видеоматериалов практически в реальном времени, что позволит правительствам контролировать границы, протесты и другую нестабильность.

  Компания заявляет, что ее первый аванпост в Кении приведет к созданию до 1000 рабочих мест непосредственно и косвенно.

  "Природные условия, просторные территории, свободное воздушное пространство, стабильное правительство, благоприятная экономическая среда, а также хорошо образованное и технически подготовленное молодое население. Есть множество веских причин для нас быть здесь" - отметил вице-президент по операциям AALTOPORT Том Гилфой.

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  Кенийские операции компании начнутся в начале следующего года, а обслуживание клиентов стартует в третьем квартале, сообщила компания. В рамках реализации своих планов AALTO провела встречи с местными телекоммуникационными компаниями Safaricom Plc и Telkom Kenya Ltd. с целью обеспечения связи примерно на 3% территории страны, особенно в удаленных районах.

#илон маск #связь #airbus #zephyr
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