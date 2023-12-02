По информации журналиста, диалог идёт между главнокомандующими двух стран, Валерием Герасимовым и Валерием Залужным

По словам известного американского журналиста Сеймура Херша, который славится своими расследованиями, между Россией и Украиной в настоящий момент происходит переговорный процесс. По его информации, эти переговоры идут между двумя военными деятелями - Валерием Герасимовым и Валерием Залужным, которые являются руководителями военных действий сторон.

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Херш считает, что именно эти генералы сделали подачу в переговорах серьезной и набрали темп. Он также пишет, что главными сторонами в данном процессе не являются ни Вашингтон, ни Москва. Темой обсуждения в этих процессах, по словам американского журналиста, является возможность присоединения Украины к НАТО при условии не размещения Альянсом своих войск и наступательного вооружения на ее территории.

Однако стоит отметить, что администрация Байдена категорически против такого расклада. Лидер Украины Владимир Зеленский также не поддерживает эту идею и придерживается мнения, что государство должно продолжать вести боевые действия до самого конца.

В своей публикации Херш упоминает о том, что Владимиру Зеленскому якобы уже намекнули, что решать проблемы в данном конфликте будет не он, а военные. Поэтому переговорный процесс будут продолжаться независимо от наличия президента.

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"Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", - таким курьезным образом, по словам Херша, Зеленскому было передано содержательное сообщение.