реклама
По словам известного американского журналиста Сеймура Херша, который славится своими расследованиями, между Россией и Украиной в настоящий момент происходит переговорный процесс. По его информации, эти переговоры идут между двумя военными деятелями - Валерием Герасимовым и Валерием Залужным, которые являются руководителями военных действий сторон.
реклама
Херш считает, что именно эти генералы сделали подачу в переговорах серьезной и набрали темп. Он также пишет, что главными сторонами в данном процессе не являются ни Вашингтон, ни Москва. Темой обсуждения в этих процессах, по словам американского журналиста, является возможность присоединения Украины к НАТО при условии не размещения Альянсом своих войск и наступательного вооружения на ее территории.
Однако стоит отметить, что администрация Байдена категорически против такого расклада. Лидер Украины Владимир Зеленский также не поддерживает эту идею и придерживается мнения, что государство должно продолжать вести боевые действия до самого конца.
В своей публикации Херш упоминает о том, что Владимиру Зеленскому якобы уже намекнули, что решать проблемы в данном конфликте будет не он, а военные. Поэтому переговорный процесс будут продолжаться независимо от наличия президента.
"Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы", - таким курьезным образом, по словам Херша, Зеленскому было передано содержательное сообщение.