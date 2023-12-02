Общая численность ВС РФ превысит 2.2 миллиона человек

Президент Российской Федерации Владимирович Путин подписал указ о расширении Вооруженных Сил страны на фоне продолжающейся Специальной Военной Операции на Украину.

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Согласно указу, общая численность военнослужащих в Вооружённых Силах будет увеличена до 2.2 миллиона человек, из которых 1.3 миллиона будут служить в армии. Эта информация была опубликована на официальном сайте Кремля в пятницу поздним вечером.

Министерство обороны в своем заявлении в Telegram также подтвердило, что в результате расширения подразделений Вооруженных Сил, общая численность военных увеличится на 170000 человек.

В министерстве также отметило, что такой шаг был вызван продолжающимися столкновениями на Украине и расширением Североатлантического Альянса, однако, мобилизации не планируется.

Необходимо отметить, что в августе 2022 года Владимир Путин уже распорядился увеличить численность Вооруженных Сил до 2,04 миллиона человек, что произошло за несколько недель до объявления частичной мобилизации. Историки считают этот случай первым подобным событием в стране с момента нацистского вторжения во время Великой Отечественной Войны.

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В прошлом году президентом России был утвержден план увеличения численности военнослужащих до 1,5 миллиона человек.