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Zelikman
Российские войска вытесняют украинские подразделения с окраин Артёмовска
Подразделения вошли в населённый пункт Богдановка сразу с двух сторон

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  От северо-западного района Артёмовска поступают известия о новой наступательной операции российской армии. Освободив посёлок Хромово (Артёмовское) российские подразделения успешно продвинулись вперед, преодолевая Бахмутский шлях, и дошли до населенного пункта Богдановка. Вместе с этим, группировка, заходя с позиций Берховского водохранилища, заняли Богдановку с Севера.

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  На данный момент, к вечеру первого декабря, Вооруженные Силы России смогли взять под контроль это поселение с двух сторон и укрепить свои позиции на Севере и Юго-Востоке. Также, по разным источникам, поступают данные о том, что военные подразделения Украины не удержали центральный район села и совершили отступление на Юго-Запад в направлении Калиновки, которая уже является пригородным участком Часова Яра.

  На этом направлении линии боевого соприкосновения основным препятствием на пути в Часов Яр для подразделений России остается канал Северский Донец - Донбасс. Тем не менее, начиная с третьего декабря, синоптики предсказывают заморозки в этих районах, что само по себе облегчает возможность преодоления этих преград, не используя при этом дополнительного технического оборудования.

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  Одновременно с этим, существует вероятность того, что некоторые подразделения Вооруженных Сил России на данном участке, будут направлены на уничтожение позиций украинских формирований в посёлке Ивановское, чтобы раз и навсегда вытеснить ВСУ с западных окраин Артёмовска.

#всу #техника #армия #бои #войска
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